رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:36 مساءً - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو.

جاء نصها :

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد،

يشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونية لعام 2013، تلك الثورة التي مثلت حدثًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها.

وإنني إذ انتهز هذه المناسبة الوطنية، لأدعو الله عز وجل أن يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الأبي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة. وكل عام وفخامتكم بألف خير وسعادة.