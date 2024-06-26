نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز رياضى جديد.. لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا، نجح لاعبوا فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن قوام المنتخب القومى فى حصد المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية بمشاركة (14) دولة.

حيث تمكن لاعبوا القوات المسلحة الذى يشرف على تدريبهم نخبة من المتخصصين بقيادة قوات الصاعقة من حصد عدد (7) ميدالية متنوعة بواقع (2) ميدالية ذهبية وزن (85 - 90)، وعدد (2) ميدالية فضية وزن (75) والثقيل فوق (100)، وعدد (3) ميدالية برونزية وزن (70) وفئة الفيزيك وزن (90).

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتميزة من أبنائها بما يمكنهم من تحقيق المراكز الأولى بمنصات التتويج لمختلف الألعاب الرياضية التى يشاركون بها.