نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "بابيريوس" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كل من المهندسة/ هبة نايل المدير التنفيذى لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز والدكتور مهندس/ رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا، بهدف متابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بكافة السادة الحضور، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وشركة "بابيريوس" الأسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات أشجار الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهى إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية إلى جانب السماد العضوي والمخصبات الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهو مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي)، منوهًا إلى أنه بموجب التعاون القائم بين الجانبين ستقوم الشركة الأسترالية بشراء كامل الإنتاج من "الإنتاج الحربي" وتسويقه محليًا وتصديره للخارج.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على حرص الوزارة لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص (المحلي والخارجي) للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، مضيفًا أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والتركيز على تطوير تقنيات وحلول صديقة للبيئة في مجالات الإنتاج والتصنيع والطاقة المتجددة والتوسع في إنشاء وحدات إعادة تدوير مختلف أنواع المخلفات والنفايات وتحويلها إلى منتجات مفيدة.

بدورها أشارت المهندسة / هبة نايل المدير التنفيذي لشركة بابيريوس إيجيبت إلى هو أن التعاون القائم مع الإنتاج الحربي يمتد إلى عدة مجالات منها تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة التي ستُستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للاستخدام، مضيفةً أن "بابيريوس" تمتلك براءات اختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية، مثمنةً النشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي لدعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، ومعربةً عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة بما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة والتي تمثل مقومات تساعد على نجاح هذا التعاون، مثمنةً من جهة أخرى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية بمصر.

من جانبه أوضح الدكتور مهندس/ رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا أن الشركة وجدت في مخلفات شجرة الموز كنز كبير حيث تعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون وأدوات التغليف والتعبئة إلى جانب إنتاج السماد العضوي والمخصبات وجميعها طبيعية وتمثل بدائل صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات الموز كانت إما حرقها أو التخلص منها بإلقائها في المصارف والطرقات أو تصنيع سماد عضوي صناعي أو ما يُعرف بالكمبوست والذي يضر البيئة حيث ينتج عنه غاز الميثان، مؤكدًا على حرص شركة "بابيريوس" على نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربي.

كما أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر على أن التعاون مع "بابيريوس" الأسترالية يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والمتمثلة في الحرص على إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكدًا على انفتاح وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والمهندس/ أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات، والمهندس/ ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي)، والدكتور المهندس / إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.