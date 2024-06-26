اليوم.. البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس

يستأنف البابا تواضروس الثاني اعتبارًا من اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.





ويلقي البابا تواضروس عظة اجتماع الأربعاء مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. كان البابا قد أعلن يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.

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