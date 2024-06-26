مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة يستضيف خبيرا فى الأمراض الليمفاوية بالجلد

جدة - نرمين السيد - شعار القوات المسلحة

يستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، الدكتور خالد عساف "ألمانى الجنسية - رئيس جمعية برلين لأمراض الجلد، وذلك يوم السبت 20/7/2024 لمناظرة حالات الأورام الليمفاوية بالجلد.





وتستقبل المستشفى، جميع حالات الأمراض الليمفاوية بالجلد يومي السبت والإثنين من كل اسبوع لمناظرتها قبل العرض على الخبير.

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