وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:36 مساءً - أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أنه فى إطار التعاون المستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التابع لوزارة الأوقاف لعام 1445 هـ - 2024 م ، ودعماً للأسر الأولى بالرعاية جارى توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت قرابة 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة لأكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مدار العام .

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى ابريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

هذا وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضى توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.