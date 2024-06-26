ضبط قرابة 17 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص قبل ترويجها بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن خاص (ملحق بمنزله) مكاناً لتخزين الألعاب النارية.. وعثر داخل المخزن على (قرابة 17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.