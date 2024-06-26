نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجيستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة.

تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة للأكاديمية لمقدمى الخدمة الصحية الحاصلين على المؤهلات المناسبة للتسجيل لكل برنامج طبقًا للآتى:

أولًا: معهد الصحة والوقائيات العسكرية:

- برنامج ماجيستير الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة ).

- برنامج ماجيستير إدارة التمريض والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس التمريض ).

- برنامج ماجيستير تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ).

- برنامج ماجيستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ).

- برنامج ماجيستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب الفم والأسنان ).

- برنامج ماجيستير التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة ).

- برنامج دكتوراه الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب ( الماجيستير فى الميكروبيولوجى ).

- برنامج دكتوراه إدارة التمريض والمؤهل المطلوب ( ماجيستير إدارة التمريض ).

- برنامج دكتوراه تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب (ماجيستير طب وصحة المناطق الحارة ).

- برنامج دكتوراه الصحة العامة تخصص الطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى ).

- برنامج دكتوراه صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى ).

- برنامج دكتوراه التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب (ماجيستير التغذية الإكلينيكية ).

ثانيًا: معهد الطب البحرى:

- برنامج ماجيستير الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ).

- برنامج دكتوراه الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب ( ماجيستير الطب البحرى وطب الأعماق ).

ثالثًا: معهد طب الطيران والفضاء:

- برنامج درجة الماجيستير فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب وجراحة ).

- برنامج درجة الدكتوراه فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب ( الماجيستير فى طب الطيران ).

رابعًا: معهد الطب العسكرى:

- برنامج ماجيستير طب باطنى ميدانى، وبرنامج ماجيستير جراحة الميدان والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب وجراحة ).

- برنامج ماجيستير إدارة مستشفيات ( إمداد طبى ) والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس صيدلة ).

- برنامج دكتوراه طب باطنى ميدانى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير طب باطنى ميدانى / ماجستير باطنة عامة ).

- برنامج دكتوراه جراحة ميدان والمؤهل المطلوب ( ماجيستير جراحة ميدان / ماجيستير جراحة عامة ).

- برنامج دكتوراه إدارة مستشفيات ( إمداد طبى ) والمؤهل المطلوب ( ماجيستير إدارة مستشفيات " إمداد طبى " ).