نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان في 5 مدن جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان عن خطوة جديدة في تعزيز الإسكان من خلال طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان في خمس مدن رئيسية بمصر، وهي بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر، القاهرة الجديدة، والسويس الجديدة.

بداية عملية الحجز



مصادر في هيئة تعاونيات البناء والإسكان كشفت أن عملية الحجز ستبدأ باستخراج كراسات الشروط اعتبارًا من 10 يوليو المقبل بنظام القرعة العلنية.

يمكن للمهتمين بالاطلاع على تفاصيل كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان من خلال هذا الرابط.

الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري



اكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اللواء مهندس وليد البارودي، أن شهر يوليو سيشهد طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في مدينة العاشر من رمضان وعدد من المدن الأخرى.

شروط التقديم والتقسيط



البارودي أشار إلى أن الهيئة ستطرح كراسات التقديم على الوحدات السكنية الجديدة في يوليو، موضحًا أن التقسيط سيتراوح بين 3 و7 سنوات، مع إمكانية التمديد حتى 30 سنة، وأن المقدم المطلوب سيكون بين 40% و50%.

التشطيب والمرونة في الاختيار



الوحدات السكنية ستكون نصف تشطيب لتمكين المواطنين من اختيار الألوان والتصميم المناسب لهم وفقًا لذوقهم الشخصي وإمكانياتهم.

كما أكد البارودي حق المواطنين في التقدم للحصول على الوحدات السكنية دون أية قيود أو شروط مسبقة، حتى في حال استفادتهم من وحدات سكنية مدعمة من الدولة سابقًا.

الشراكة مع بنك الإسكان والتعمير



وأوضح أن الهيئة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية في مدينة العاشر من رمضان، بفائدة تصل إلى 3% وتسهيلات في السداد تصل إلى 30 عامًا.