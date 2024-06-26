وكالة الفضاء المصرية تعلن برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 9 سبتمبر 2024.





وأوضح بيان وكالة الفضاء المصرية أن برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات يشمل أكثر من برنامج تدريبي يناسب مختلف الأعمار والتخصصات، وذلك على النحو التالي:

البرنامج الأول

تدريب عام عن تكنولوجيا الفضاء ويتعرف المتدرب خلالها عن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء المختلفة في الحياة اليومية وطريقة عمل الأقمار الصناعية والأنظمة الرئيسية المكونة للأقمار الصناعية ويتخلل التدريب زيارات لمعامل تصميم الأنظمة الفضائية للتعرف علي طريقة تصميم الأقمار الصناعية وكذلك مراكز اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية ثم مراكز التشغيل الفضائي للتعرف علي طريقة تخطيط ومتابعة تشغيل الأقمار الصناعية وكذلك محطات التحكم واستقبال البيانات من القمر الصناعي المصري "مصرسات-2" وأخيرًا مركز معالجة البيانات والصور الفضائية للتعرف علي مختلف التطبيقات والمجالات التي يمكن توفيرها من خلال بيانات الأقمار الصناعية.

- مدة هذا البرنامج التدريبي خمسة أيام متواصلة - وهو مناسب لجميع الأعمار من سن 12 عام وكل التخصصات.

البرنامج الثاني

ورشة عمل ابتكار الفضاء باستخدام القمر الصناعي التعليمي Space Keys لطلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها وهو برنامج تدريبي عملي يتعرف فيه المتدرب علي مراحل تصميم المهام الفضائيه بداية من المتطلبات وصولًا للمواصفات الرئيسية للقمر الصناعي ثم يلى ذلك التعرف علي أنظمة القمر الصناعي و محددات التصميم ومهام كل نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي وطريقة الاختبارات المختلفة للتأكد من تنفيذ كل نظام المهام الخاصة به طبقًا للمواصفات المحددة سلفًا ثم يتم التدريب علي طريقة تشغيل القمر الصناعي وإرسال الأوامر المختلفة من المحطات الأرضية للتحكم به واستقبال البيانات المختلفة وتحليلها للتعرف علي حالة تشغيل القمر الصناعي ويتم ذلك من خلال القمر الصناعي التعليمي Space Keys والذي صمم خصيصاً ليكون منصة تعليمية يتمكن من خلالها المهندسين من التجربة العملية لتشغيل واختبار الأقمار الصناعيه بطريقة عملية.

- مدة البرنامج التدريبي خمسة أيام متواصلة - وهو مناسب لطلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها.



البرنامج الثالث

هو برنامج عن البيئة الفضائية والطقس الفضائي ويتم خلال هذا التدريب التعرف علي تأثيرات البيئة الفضائيه علي أنظمة الأقمار الصناعية ثم مقدمة عن الحطام الفضائي وتأثيراتها السلبية علي المهام الفضائيه يلى ذلك مقدمة عن الغلاف المغناطيسي والأيونوسفير وطرق التنبؤ بأنشطة الطقس الفضائي باستخدام أنظمة المحاكاة المختلفة مع طرق تحليل بيانات الطقس الفضائي ثم ينتقل المتدرب الي الجزء العملي من البرنامج التدريبي(يستلزم توافر لابتوب مع كل متدرب).

وهنا يتم العمل على محاكاة مخاطر البيئة الفضائية وتأثيراتها على أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية مع نمذجة الحطام والتخفيف من آثاره وتحليل مؤشرات الدورة الشمسية وتحديد العواصف الجيومغناطيسية وتحليل المؤشرات المغناطيسية الأرضية و تحليل مؤشرات الغلاف الأيوني وصولا إلى تحليل تأثيرات الطقس الفضائي على إشارة الأقمار الصناعية.

- مدة التدريب اسبوعين (أسبوع نظري، أسبوع عملي) -

مناسب لطلاب كليات العلوم وكليات الهندسة تخصص فضاء

البرنامج الرابع

ورشة عمل الأقمار الصناعية الصغيرة (كان سات CanSat) وهو مصمم لطلاب المدارس (قمر صناعي يتم التدريب علية لكل طالب) ومن خلال هذا البرنامج يتعرف الطلاب بطريقة مبسطة عن طريقة عمل الأقمار الصناعية ويتدرب بطريقة عملية علي تركيب وبرمجة وتشغيل الأقمار الصناعية وصولًا إلي اطلاقة من خلال تاور إطلاق أقمار الكان سات ويتم استقبال الصور والبيانات لاسلكيًا وتعتبر تجربه عملية وعلمية مميزه لطلاب المدارس.



- مدة التدريب خمسة أيام متواصلة - مناسب لطلاب المدارس من سن 12 وحتى 17 عاما.

ويوجد وسيلة انتقالات من أماكن تجمع محددة يمكن الاشتراك بها أثناء التسجيل.

ولمزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال هذا الرابط: