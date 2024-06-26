«حياة كريمة» تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير".





وتهدف هذه الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

وقالت بثينه مصطفى، المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إن هذه تأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ، ونؤمن بأن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دورًا هامًا في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وتستهدف حملة استهلاك أقل تأثير كبير في جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية، التي تشمل:

حملات إعلامية: عبر وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة وتقديم نصائح عملية لتوفير الكهرباء والمياه في الحياة اليومية وتشجير المدن، بالإضافة إلى نشر اهداف التنمية المستدامة والخاصة بالبيئة الخضراء.

برامج تعليمية: في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي البيئي وغرس قيم الاستدامة لدى الأجيال الشابة بالإضافة لانشطة ومعسكرات صيفية، ومبادرات مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتشجيع المشاركة الفعالة في ترشيد الطاقة.

مسابقات وجوائز: لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة ونشر، وسبل وآليات لتتبع استهلاك الطاقة وتقديم نصائح مخصصة للمستخدمين.

وأكدت بثينة مصطفى أن مؤسسة حياة كريمة تسعى من خلال هذه الحملة إلى تحقيق نتائج ملموسة في خفض استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية لمصر، وتحسين جودة الحياة. للمواطنين. وأضافت: "ندعو جميع المصريين إلى الانضمام إلينا في هذه الحملة الوطنية الهامة، وأن يكونوا جزءا من التغيير الإيجابي الذي نسعى إليه جميعا".

نبذة عن مؤسسة حياة كريمة: جدير بالذكر انه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902.

وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات.

وتمتلك المؤسسة 27 مقر في كل محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية.

كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كل المحافظات.