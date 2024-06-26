رشا راغب تطّلع على تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية العمانية (صور)

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جدة - نرمين السيد - زيارة الدكتورة رشا راغب
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الجوانب التدريبية وبناء القدرات، كما استمعت إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلعت على أقسام الكلية المختلفة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الأكاديمية لشراكاتها الاستراتيجية وتطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب العماني الشقيق في دعم وتأهيل القدرات القيادية والشبابية لدى البلدين.
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