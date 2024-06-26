رشا راغب تطّلع على تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية العمانية (صور)

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، باللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية العمانية، وذلك بمقر الكلية بمعسكر بيت الفلج.





وتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الجوانب التدريبية وبناء القدرات، كما استمعت إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلعت على أقسام الكلية المختلفة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الأكاديمية لشراكاتها الاستراتيجية وتطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب العماني الشقيق في دعم وتأهيل القدرات القيادية والشبابية لدى البلدين.