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رشا راغب تطّلع على تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية العمانية (صور)

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كريم شعبان 2024-06-26 15:07 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - زيارة الدكتورة رشا راغب

التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، باللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية العمانية، وذلك بمقر الكلية بمعسكر بيت الفلج.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الجوانب التدريبية وبناء القدرات، كما استمعت إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلعت على أقسام الكلية المختلفة.

زيارة الدكتورة رشا راغب

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الأكاديمية لشراكاتها الاستراتيجية وتطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب العماني الشقيق في دعم وتأهيل القدرات القيادية والشبابية لدى البلدين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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