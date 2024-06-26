تيسيراً على المواطنين.. الداخلية تفتتح مقار جديدة لاستخراج الجوازات بعدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

فقد قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.