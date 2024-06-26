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تيسيراً على المواطنين.. الداخلية تفتتح مقار جديدة لاستخراج الجوازات بعدد من المحافظات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

فقد قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان  – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم.   

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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