ضبط عقاقير مخدرة بحوزة تشكيل عصابي بقيمة 616 مليون جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:32 مساءً - استمرارا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم(3 عناصر إجرامية) بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 4 مليون قرص مخدر – 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (616 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.