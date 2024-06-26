الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة لـ أفريقيا الوسطى (فيديو)

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.





تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبى المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وأفريقيا الوسطى مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.