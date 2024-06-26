القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024.





وجاء نص البرقية كما يلى:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسرني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين.

حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دوماً بنصره، وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.