الدكتور سعيد دراز: مصر تساهم في تخفيف حدة التوتر بين بعض الدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:28 مساءً - أعرب الدكتور سعيد دراز ، عن إرتياحه الشديد للجهود المصرية المبذولة في أفريقيا، علي المستوي الرسمي في عدة مجالات سواء كانت الشراكة بين مصر وعدد من دول القارة الأفريقية في صياغة بعض السياسات التي تساهم في إحداث تغيير كبير في البنية التحتية للعلاقات البينية الأفريقية في ظل التحديات الراهنة والتغيرات الدولية التي تقوم علي المصالح المشتركة.

وأضاف "دراز " إن تلك الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تفاهمات حول قضايا القارة السمراء وستساهم في تخفيف حدة التوتر بين بعض الدول الأفريقية.

وأكد الدكتور سعيد دراز رئيس مجلس إدارة شركة إيروجيت أن المناخ الاستثماري في أفريقيا يشهد تسهيلات كبيرة وأيضا إقبالا من الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن دول مثل غانا أستطاعت أن ترسي قواعد الديمقراطية والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي والإجتماعى وأن الحياة السياسية في غانا تشهد نموا متزايدا رغم كل التحديات الدولية وهذا ساعد كافة المؤسسات في غانا علي تحقيق طفرة كبيرة فى نمو الاستقرار الغذائي والاجتماعي.