النواب يوافق على قرار انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:28 مساءً - وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

جاءت موافقة المجلس عقب استعراض النائب محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية عن القرار المعروض. ويقوم صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف من بينها: مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، زيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، دعم البنية التحتية الصناعية، زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، تنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، زيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، زيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، وتوطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة.

وتؤكد اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية والأولويات الوطنية لمصر، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.