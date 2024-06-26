تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو، على أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.





وأوضح عوض أنَّ أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري. ووجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، خالص التهاني لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

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