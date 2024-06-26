تخصيص مساجد في بني سويف لطلاب الثانوية العامة وقت انقطاع التيار الكهربائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:25 مساءً - أدى قرار الحكومة الأخير التي اتخذته وإعلانها بشأن مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل محافظات الجمهورية، نظرا لظروف طارئة فى الشبكة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى ظهور مبادرات من أهالي محافظة بني سويف ونداءات باستغلال مساجد وكنائس المحافظة بجميع مراكزها وقراها، لتخصيص أماكن بها، لطلاب الثانوية العامة وقت انقطاع التيار الكهربائى.

حيث لاقت مبادرة طلاب الثانوية العامة والأزهرية قبولا واستحسانا لدى بعض القرى، وأعلن يوسف شعبان الجميل، رئيس منطقة بنى سويف للكرة الطائرة، توفير بعض الأماكن بقرية بلفيا التابعة لمركز ومدينة بني سويف، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة والفنية، لمساعدتهم على المذاكرة طيلة فترة الامتحانات حتى نهايتها.



وأوضح الجميل أنه تم التواصل مع مجلس إدارة الجمعية الشرعية بقرية بلفيا، وذلك لفتح الأماكن المتاحة لديهم أمام الطلاب حتى نهاية امتحانات طلاب الثانوي العام والفني والأزهري من أبناء قرية بيلفيا والقرى المجاورة .

وأكد أنهم مسئولن مسئولية كاملة عن توفير الفرش اللازم لمساعدة الطلاب على المذاكرة، وأن يكون المكان ملائما تماما، وبصورة كاملة، وكذلك توفير المياه وبعض المشروبات، وكذلك التنظيم اللازم لمساعدتهم علي إنجاز أعمال المذاكرة الخاصة بهم بصورة يومية حتي الساعة 11 مساءً كل يوم، أو انصراف جميع الطلاب من المكان حينما ينتهوا من مذاكرتهم.



وأوضح رئيس منطقة بنى سويف للكرة الطائرة، أن هذه الأماكن سيتم تجهيزها تماما غدا الخميس من الساعة 6 مساءً، حيث تم تخصيص بقرية بيلفيا الدور الثاني بالمجمع الإسلامى 2 بمسجد الحاج طه أبو علي، تم تخصيص للطالبات، بينما تم تخصيص المكان الثاني للطلاب، أعلى مسجد حميدة بالقرية.

كما خصص الأهالي في قرية بني هارون التابعة لمركز ومدينة بني سويف، مسجد التوفيق" الجمعية الشرعية " وتم تزويده بمولد كهربائي كبير، وكراسي لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة وقت انقطاع التيار الكهربائى للمذاكرة والمراجعة بداخله، ويذكر أن مسجد التوفيق به مكيفات للهواء وقام الأهالي بإذاعة الأمر في جميع ميكروفونات المساجد بالقرية.