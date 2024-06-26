وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:25 مساءً - .. وتصدر توجيهاتها بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأضرار البيئية فى الشعاب المرجانية

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة وزيرة البيئة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم ، وعلى الفور أصدرت توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري ، والذى كان يقل عددا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.

وقد شددت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية ، وإتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.