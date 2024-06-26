نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات والأوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي (خطاب هام من التعليم للمديريات) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بشأن التابلت المدرسي.

وقد جاء نص الخطاب الصادر كالتالي: تم التأمين على أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت المدرسي" لحالات: "الفقد - الاستبدال - الإصلاح" التي تم تسليمها لطلاب التعليم تخاطب المديريات وتوضح الحالات والاوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي للعام الدراسي 2023-2024.

وبحسب الوزارة، فإنه يتم تبليغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام للتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي الحالات الفقد - الاستبدال - الإصلاح والتوجه لمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من 1 يوليو.

أولًا: الأوراق المطلوبة لحالات الفقد وهي كالآتي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.

- صورة المحضر الشرطة حديث معتمد ومختوم من النيابة.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- محتويات الجهاز.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لحالات الاستبدال التابلت:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

ثالثًا: حالات الإصلاح للجهاز اللوحى التابلت المدرسي.

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- حالات الإصلاح.

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.