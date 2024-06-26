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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات والأوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي (خطاب هام من التعليم للمديريات) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بشأن التابلت المدرسي.
وقد جاء نص الخطاب الصادر كالتالي: تم التأمين على أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت المدرسي" لحالات: "الفقد - الاستبدال - الإصلاح" التي تم تسليمها لطلاب التعليم تخاطب المديريات وتوضح الحالات والاوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي للعام الدراسي 2023-2024.
وبحسب الوزارة، فإنه يتم تبليغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام للتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي الحالات الفقد - الاستبدال - الإصلاح والتوجه لمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من 1 يوليو.
أولًا: الأوراق المطلوبة لحالات الفقد وهي كالآتي:
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.
- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.
- صورة المحضر الشرطة حديث معتمد ومختوم من النيابة.
- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.
- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.
- محتويات الجهاز.
ثانيًا: الأوراق المطلوبة لحالات الاستبدال التابلت:
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.
- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.
- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.
- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.
- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.
ثالثًا: حالات الإصلاح للجهاز اللوحى التابلت المدرسي.
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة.
- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- حالات الإصلاح.
- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.
- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.