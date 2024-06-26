الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لإفريقيا الوسطى

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بتنامى آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبى المصالح المشتركة فى المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وإفريقيا الوسطى مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.