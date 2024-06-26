نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: صرف معاشات شهر يوليو 2024 اعتبارا من الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خالص التهاني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

و أشار عوض إلى أنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو على أن يبدأ الصرف غدًا الخميس الموافق 27 يونيو لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.

و أوضح عوض أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.