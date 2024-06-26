القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار كبير فى هضبة الجولان المحتلة بسوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 06:36 مساءً - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بسماع دوى انفجار كبير فى هضبة الجولان المحتلة بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت بالهاون تمركزات لجنود وآليات الاحتلال بعدد من المحاور في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المخاطر التى يتعرض لها العاملون فى المجال الإنسانى بقطاع غزة لا تحتمل، مطالبة إسرائيل بزيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة وتسهيل إيصال المساعدات للقطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "العمليات الإنسانية كانت في مرمى النيران بغزة على نحو متكرر، وأن المخاطر أصبحت غير محتملة بشكل متزايد".