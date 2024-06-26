نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: لأول مرة في تاريخ المشروع ٣٦٦.٧ مليون جنيه إجمالي صكوك الأضاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة أنه لأول مرة في تاريخ المشروع ٣٦٦.٧ مليون جنيه إجمالي صكوك الأضاحي والإطعام بالأوقاف لهذا العام حتى تاريخه.

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف قد شهد يوم الخميس 20 يونيو 2024، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف، والتي تبلغ 60 طنًا من اللحوم البلدية.والتي بدأ توزيعها في محافظة الجيزة ومن ثم جميع المحافظات، بحيث تستفيد منها بحد أدنى 2000 أسرة في كل محافظة خلال هذه الدفعة الأولى.