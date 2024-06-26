ننشر مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبة الأدبية، عن مواصفات امتحان التاريخ، وفقًا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لعقد امتحان التاريخ يوم السبت القادم 29 يونيو 2024، في خامس أيام ماراثون الثانوية العامة 2023/2024.

مواصفات امتحان التاريخ 2024

-إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤال.

- عدد الأسئلة الموضوعية" الاختيار من متعدد" 44 سؤال.

- يحتوي الامتحان على سؤالين مقالي.



تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

