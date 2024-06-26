أزمة انقطاع الكهرباء تضرب دول العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعاني العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، ما يضغط على البنية التحتية للطاقة.





وفي الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" أبرز الأسباب بشأن انقطاع الكهرباء التي تجوب العالم من بينها الحروب وأزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

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