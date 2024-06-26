«النيل للطيران» تجتاز تجديد شهادة «الأيوزا» حتى عام 2026

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الدولي للنقل الجوي

منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا "شركة النيل للطيران تجديد اعتماد شهادة "الأيوزا "حتي عام 2026، وذلك بعد ان اجتازت الشركه التدقيق الذي قامت به هيئه معتمده من الإياتا علي تطبيق الشركة لاعلي معايير كافة الاجراءات التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقاً للمستويات القياسية لـ"الإيوزا"، وذلك في القطاعات المعنية بالشركة.





وتعتبر هذه هي المرة السادسة علي التوالي التي تجتاز فيها النيل للطيران هذه الشهادة، وجدير بالذكر بأن تجديد شهاده الأيوزا كل عامين. وأشادت لجنة التدقيق والمراجعة بفريق عمل النيل للطيران من حيث الالتزام والتعاون.

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