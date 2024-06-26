- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - أمانة خدمة الشباب بالإسكندرية مع البابا تواضروس
طرح القس داود وديع مسؤول الأمانة الرؤية المستقبلية لها من خلال رصد الواقع، وذلك لوضع خطة عمل لتسهيل العقبات وحل المشكلات المعاصرة التي تواجه الشباب، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها:
- قيام قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة بترشيح عدد من الشباب المتميز ممثلًا عن القطاع، للتواصل مع الأمانة العامة والآباء الأساقفة لتسهيل أمور خدمة الشباب.
- تشجيع الخدمة بالرياضة في إطار روحي من خلال ممارسة الرياضات المختلفة وبالأخص كرة القدم.
- كيفية استغلال فكرة الـ PodCast لسرعة الوصول والتواصل مع الشباب.
- التحضير لعمل لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية على غرار ملتقيات الشباب العالمية.
حضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يجتمع بأمانة خدمة الشباب بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.