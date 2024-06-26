أخبار مصرية

"ابدأ" تنضم إلى مبادرة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:34 مساءً - أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إنضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم، تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير".

 

 

وقالت "ابدأ" فى بيان عبر صفحتها على فيس بوك: "إيماننا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، تعلن مبادرة "ابدأ" عن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم, تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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