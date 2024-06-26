"ابدأ" تنضم إلى مبادرة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:34 مساءً - أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إنضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم، تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير".

وقالت "ابدأ" فى بيان عبر صفحتها على فيس بوك: "إيماننا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، تعلن مبادرة "ابدأ" عن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم, تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير".