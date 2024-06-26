«الوطنية للتدريب» تعلن زيادة خطة ترشيد الطاقة وتدعو خريجيها للمشاركة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيادة خطة ترشيد الطاقة، داعية خريجيها إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة.





وجاء نص البيان كالتالي:

"يقع العالم تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار فى غير موسمها أو حرائق فى الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم مما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها فضلاً عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفي المنطقة.

وفي ضوء ما تواجه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع إلا أنه أمر بإذن الله طارئ ومؤقت

نقوم في الأكاديمية بالعمل على:

ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

نعتمد في 23٪؜ من استهلاكنا على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30٪؜ خلال هذا العام.

كما ندعو متدربينا وخريجينا إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة.

وستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقي أي مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة.

ندعو الله أن يحفظ مصر من كل سوء."