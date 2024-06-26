- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الأكاديمية الوطنية للتدريب
وجاء نص البيان كالتالي:
"يقع العالم تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار فى غير موسمها أو حرائق فى الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم مما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها فضلاً عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفي المنطقة.
وفي ضوء ما تواجه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع إلا أنه أمر بإذن الله طارئ ومؤقت
نقوم في الأكاديمية بالعمل على:
ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.
نعتمد في 23٪ من استهلاكنا على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30٪ خلال هذا العام.
كما ندعو متدربينا وخريجينا إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة.
وستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقي أي مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة.
ندعو الله أن يحفظ مصر من كل سوء."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الوطنية للتدريب» تعلن زيادة خطة ترشيد الطاقة وتدعو خريجيها للمشاركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.