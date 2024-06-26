«الكيانات الشبابية» يعلن انضمامه لحملة ترشيد الكهرباء لتعزيز الوعي المجتمعي

أصدر اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بيانا، بشأن الحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة.





يأتي ذلك في إطار التزام التنظيم الوطني بدعم جهود الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأعلن اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة عن انضمامه للحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة، مثمنا الدور الرائد لمؤسسة "حياة كريمة" في إطلاق هذه الحملة الهامة، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية بين المواطنين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج يتطلب منا جميعًا العمل بجدية على تقليل الاستهلاك المفرط للطاقة والمحافظة على مواردنا الطبيعية،

وأضاف أن انضمام اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية لهذه الحملة يعكس الإيمان الراسخ بأهمية توعية الشباب والمجتمع بأهمية ترشيد الطاقة وتبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على بيئتنا وتحسين جودة الحياة للجميع.

وتابع: ندعو جميع الشباب والمؤسسات الشبابية للانضمام إلى هذه الحملة والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية الحفاظ على الطاقة والبيئة.