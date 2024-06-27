تصل القاهرة الكبرى.. الأرصاد: ظاهرة جوية تؤثر على طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة، اليوم الخميس، 27 يونيو 2024، على جميع محافظات مصر.





وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الطقس من المتوقع أن يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.