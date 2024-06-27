طقس الخميس.. اعرف التفاصيل بـ درجات الحرارة «المحسوسة»

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لـ درجات الحرارة، وأهم الظواهر الجوية، اليوم الخميس، على جميع الأنحاء.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع، كما ذكر خبراء الأرصاد، أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.. بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

الاسكندرية 32 23

العاصمة الادارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنهـا 38 25

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 22

دمياط 33 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 36 17

الطور 37 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 31



العلمين 32 23

مطروح 30 22

السلوم 34 24

سيوة 39 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 41 31

سفاجا 42 31

مرسى علم 42 31

شلاتين 39 29

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 28