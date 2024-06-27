طريقة عمل فطاير هوت دوغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 08:25 صباحاً - المقادير

- حليب : كوب (دافئ)

- سكر : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الخميرة الفورية : نصف ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- دقيق : 3 اكواب

- ملح : رشّة

- هوت دوغ : 500 غراماً (مسلوق)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة (سائل / لدهن الوجه)

- البيض : 1 حبة (مخفوق / لدهن الوجه)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي الحليب مع السكر، والزبدة وأضيفي الخميرة الفورية واتركيها حتى تتفاعل.

ضعي البيضة على الخليط مع كوبان ونصف من الدقيق ورشة من الملح، وأضيفي الكمية المتبقية من الدقيق بشكل تدريجي، واعجني حتى تحصلي إلى قوام العجين المتماسك.

غطي العجين، واحفظيه في مكان دافئ حتى يكتمل التخمير.

اسلقي الهوت دوغ لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يتم تصفيته جيداً.

قطعي العجين لقطع متساوية.

افردي العجين بالنشابة بطول الهوت دوغ ويتم لف حبات الهوت دوغ داخل العجين بحيث لا يظهر من الهوت دوغ أي جزء، أو بحسب الرغبة.

ادهني وجه العجين بالبيض المخفوق مع ملعقة كبيرة حليب سائل.

صفي الفطاير بصينية خبز، وأدخليها للفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 10 دقائق.

قدمي فطاير الهوت دوغ ساخنة أو دافئة.