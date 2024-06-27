نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم الخميس، 27 يونيو 2024، سيكون شديد الحرارة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ولا يزال الطقس متأثرًا بمنخفض الهند الموسمي، مما يثير اهتمام الجمهور بمتابعة حالة الطقس في القاهرة ومختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها من أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما سيكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على السواحل الشمالية.

يصاحب ذلك نشاط في الرياح على القاهرة، الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

أوضحت الهيئة في بيانها أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع خلال يومي الخميس والجمعة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء.

ووفقًا لما رصدته الهيئة، وصلت درجات الحرارة المحسوسة اليوم إلى 45 درجة مئوية. وجاءت النسب بين المحافظات كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية (تصل إلى 41)

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية (تصل إلى 35)

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية (تصل إلى 44)

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية (تصل إلى 45)

درجات الحرارة المتوقعة بالتزامن مع نهاية الأسبوع

فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

- القاهرة: 39 درجة مئوية (نهارًا)، 26 درجة مئوية (ليلًا)

- الإسكندرية: 38 درجة مئوية (نهارًا)، 25 درجة مئوية (ليلًا)

- مطروح: 30 درجة مئوية (نهارًا)، 22 درجة مئوية (ليلًا)

- دمياط: 33 درجة مئوية (نهارًا)، 25 درجة مئوية (ليلًا)

- شرم الشيخ: 42 درجة مئوية (نهارًا)، 31 درجة مئوية (ليلًا)

- بنها: 38 درجة مئوية (نهارًا)، 25 درجة مئوية (ليلًا)

ذروة الارتفاع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار، وستكون رطبة على أغلب المحافظات، وتعود للارتفاع مجددًا أثناء الليل.