جدة - نرمين السيد - يبدأ اليوم الخميس صرف معاشات شهر يوليو لنحو 11 مليونًا ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.





يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف موعد معاشات شهر يوليو، وفي إطار التيسير على أصحاب المعاشات لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات صحفية، أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء صرف معاشات يوليو اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.