22 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

جدة - نرمين السيد - تسير شركة "مصر للطيران"، 22 رحلة جوية؛ لنقل حجاج عدد من البعثات.





وتضم الرحلات بعثات وزارة الداخلية، وتضامن سوهاج وقنا والأقصر، وقرعة الوادي الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ، وحجاج الترانزيت، وحجاج كوناكري وباماكو، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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