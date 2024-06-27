سفير جمهورية مصر العربية في مالابو يلتقي مع نائب رئيس جمهورية غينيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Teodoro Nguema Obiang Mangue، بحضور عدد من الوزراء الإكواتوريين من بينهم، وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والإسكان والاشغال العامة، والصحة، في إطار متابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها نائب الرئيس الاكواتوري إلى مصر خلال الفترة من 10-13 يونيو 2024.

هذا، وقد أشاد نائب الرئيس بحفاوة الاستقبال وترتيبات الزيارة وكرم الضيافة التي تلقاها والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، كما أثنى على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة، مشيداً بالمقابلات رفيعة المستوى التي أجراها مع المسئولين المصريين وعلى رأسهم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد نائب الرئيس الاكواتوري على رغبتهم في الاستفادة من الخبرات المصرية التي شاهدوها خلال الزيارة في مجال التشييد والبنية التحتية، حيث قام هو ووفد بلاده بزيارة كل من مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على تكليف وزارة الإسكان والأشغال العامة في غينيا الاستوائية ببدء التنسيق مع نظيرتها المصرية لبدء تعاون في هذا المجال.

من جانبه، ناقش السفير المصري مع نائب رئيس الجمهورية الاكواتوري والوزراء المعنيين آليات تنفيذ مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال الزيارة لاسيما في مجالات الصحة والدواء، الزراعة، البناء والتشييد، فضلاً عن تسهيل دخول الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص إلى السوق الاكواتوري. كما تم مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم عدد من الفعاليات والزيارات الرسمية لمسئولي البلدين خلال الفترة المقبلة.