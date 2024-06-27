وزير الصحة يوجه بمراجعة عدد العمليات الجراحية في كل قطاعات وهيئات الوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 09:31 صباحاً - وزير الصحة يوجه بزيادة ودعم المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات والأمراض المزمنة

وزير الصحة يكرم وكلاء وزارة الصحة بمحافظتي القاهرة والشرقية عقب انتهاء فترة عملهم

الدكتور خالد عبدالغفار يتابع اعمال البعثة الطبية للحج والتى قامت بتقديم الخدمات الصحية ل 30 الف حاج

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة الحالية، كما وجه كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بتحديث قوائم العمليات المهمة والعاجلة وبمراجعة عدد العمليات في كل قطاع وهيئة، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار.

وأكد وزير الصحة علي زيادة ودعم المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات، والأمراض المزمنة، ووجه كافة رؤساء القطاعات والهيئات، ببذل المزيد من الجهد لتخفيف العبء عن المواطنيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الوزير علي مراجعة كافة أعداد الحضانات الخاصة بالأطفال علي مستوى محافظات الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة، موجهًا بتشكيل لجنة تضم ( متخصصين في طب الأطفال، وممثلين لقطاع الطب الوقائي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والعلاج الحر) للمرور على كافة المستشفيات، مشيرا إلى أن ميكنة منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات ساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة ومدققة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات والتطورات بشأن نشاط البعثة الطبية للحج، والتي قامت بمناظرة 30 ألف حاج من خلال ٢٣ عيادة طبية تابعة للبعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، بالإضافة إلى المرور الدوري لفرق الطب الوقائي على مقرات إقامة الحجاج المصريين، وبلغ عدد المحولين إلي طوارئ المستشفيات 1589 مريضا ، مشيرا إلى تقديم 1537 ندوة توعوية، بإحمالي 39220 مستفيد، كما تم التنسيق لمرضي الغسيل الكلوي لإجراء جلسات الغسيل بمستشفيات المملكة العربية السعودية، موجه الشكر للسلطات السعودية على تعاونها مع البعثة الطبية المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمرضي المنومين بالمستشفيات.

وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع استعرض إنجازات الرعاية العاجلة وغرفة الأزمات خلال فترة عيد الأضحى، حيث تم رصد 1214 حادث سير بمختلف أنواعها،، وفقًا لبيانات مركز التحكم الرئيسي خلال الفترة من 14 إلي 22 يونيو ، بالإضافة إلى استعراض هيكل منظومة الأزمات داخل وزارة الصحة والسكان، والذي ينقسم إلى المجموعة المركزية بالوزارة، والمجموعة الفرعية بالمحافظات، وكذلك أسلوب إدارة منظومة البلاغات.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة ، أن إحصائيات العرض أوصت بوضع خطة لزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة في محافظتي بني سويف والمنيا، ومراجعة موقف خدمات الحروق وخاصة أسرة الرعاية المركزة للحروق بمحافظات ( القاهرة ، الدقهلية، المنيا، الأقصر، مطروح، قنا، البحر الأحمر)، بالإضافة لاستكمال أعمال ربط غرف الأزمات المركزية والفرعية إلكترونيا ولاسلكيا.

واختتم وزير الصحة والسكان، الاجتماع بتكريم كل من الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تقديرا لجهودهم في خدمة المنظومة الصحية، طوال فترة عملهم، وذلك عقب انتهاء فترة عملهم كوكلاء لوزارة الصحة، مشيدًا بما قدموه، خلال الفترة الماضية وتفانيهم في أداء مهام عملهم، مضيفا أن التكريم والتقدير يستحقه كل من أجاد وأعطي لخدمة الوطن والمواطنين، مشيدا بمدى استجابتهم لحل المشكلات وتذليل العقبات وسرعة التواصل والإنجاز في كافة الملفات التي وكلت إليهم، مؤكدا أن المسؤول الناجح هو من يبني كوادر جديدة تقود المسيرة وتستكمل الإنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما هو قادم.