«الطرق والكباري» تؤكد القيام بأعمال الصيانة الروتينية للحد من الحوادث

جدة - نرمين السيد - الطرق والكبارى

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الخميس، القيام بأعمال الصيانة الروتينية، وتأمين سلامة كافة الطرق بشكل دوري ومستمر، من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.





وأوضحت الهيئة - في بيان نشرته وزارة النقل بشأن فيديو تم تداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم وجود إنارة على بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بما يتسبب في وقوع بعض الحوادث - أنه تنفيذا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتخفيض الإنارة على شبكة الطريق المصرية، ومنها الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن، مضيفة أنه يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام (العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي)، ومنها على سبيل المثال المنطقة المشار إليها في الشكوى. وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري، المواطنين، بإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها، وهي: (الخط الساخن رقم 19487، وعلى رقم 01207255273، وخدمة الواتس آب على رقم 01207255273)، والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة.

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