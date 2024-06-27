طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون امتحان الأدب والنصوص والمطالعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 11:26 صباحاً - يؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعه ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 فى هدوء تام وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024.

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.دأ امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الادبى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتنتهى اللجنة الساعة 11، وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

وبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

وبدأ امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الادبى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتنتهى اللجنة الساعة 11، وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

وبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين