محافظة الجيزة: قطع المياه عن عدداً من المناطق بمركز الصف لمدة ٨ ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 11:26 صباحاً - تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر ٤٠٠ مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتوضح محافظة الجيزة ان الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٤ حتي الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤ للانتهاء من اعمال الربط .

وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : مدينة الصف ، عزبة السلام - قرية الفهميين .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء من الاعمال بالمواعيد المحددة.

لافتا شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية احتياجاتهم فورا .