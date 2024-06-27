نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول مقترحة لمساعدة طلاب الثانوية على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، حلول مقترحة يمكن أن تقدمها وزارة التربية والتعليم لمساعدة طلاب الثانوية العامة 2024 على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال "حجازي" إنه يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تساعد طلاب المرحلة الثانوية على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء وذلك من خلال بعض الأمور البسيطة والتي منها.

1- تسجيل المراجعات وإتاحتها على المنصات مع السماح للطلاب بتنزيل الشرح المسجل على أجهزتهم للاستماع إليه في أوقات انقطاع الكهرباء.

2- إتاحة النماذج الاسترشادية على هيئة ملفات pdf لكي يتمكن الطلاب من تنزيلها والاستفادة منها في أوقات انقطاع الكهرباء.

3-ويمكن للطلاب الاستماع للمراجعات التي توفرها الوزارة وحل النماذج الاسترشادية في أوقات انقطاع الكهرباء، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والحفاظ على الوقت، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد أيضا على الملخصات التي أعدها بنفسه في أثناء المذاكرة والأسئلة التي أعدها.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هُناك بعض الأمور الأخرى يمكن توفيرها من قبل الأسرة، وهي:

- توفير مصدر دائم للإضاءة مثل الكشافات.

- توفير مصدر دائم للتهوية مثل المراوح التي تعمل بالشحن.

- الحرص التام على الهدوء وعدم تعقيد الأزمة بمضاعفة الشعور بالقلق لدى الطلاب.

جدير بالذكر يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت 29 يونيو 2024 الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).