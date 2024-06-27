نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصحيح امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الكنترولات المركزية بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني، اليوم الخميس، في عملية إدخال البيانات، والعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة، ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

ويأتي ذلك استعدادًا لتصحيح مادة اللغة الاجنبية الثانية، التي أداها الطلاب صباح أول أمس، في ثاني أيام انطلاق المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة لكل مادة امتحانية قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

وشدد الوزير فى تصريحات له، أن اللجنة تراجع كافة التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة؛ للتأكد من عدم وجود أي خطأ، وأن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة؛ لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، لافتًا إلى أن كل التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات، سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.