نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024: الإعلان الرسمي والتسهيلات المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بخبر سار لأصحاب المعاشات المقررة لشهر يوليو 2024، حيث أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن تقديم موعد صرف هذه المعاشات.

وفقًا للبيان الصادر، فإنه تقرر صرف معاشات يوليو اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، بدلًا من الموعد السابق المحدد للإثنين المقبل في بداية يوليو.

تأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم.

التسهيلات في صرف المعاشات

أكد عوض أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الحصول على معاشاتهم من خلال مختلف الوسائل التي تتضمن:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- جميع فروع مكاتب البريد المصري.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ شركة فورى.

- البنوك التجارية.

الزيادة في المعاشات

تم الإعلان سابقًا عن زيادة في المعاشات بنسبة 15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2024، مما يعني أن المعاشات التي تصرف في يوليو 2024 تشمل الزيادة المقررة بالفعل.

استعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاطلاع على معلوماتهم واستعلاماتهم من خلال موقع التأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص.