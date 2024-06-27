نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيب 780 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى توصيل مرفق مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بمختلف ربوع قرى ونجوع محافظة الجيزة، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن عام 2023، والنصف الأول من العام الحالي 2024، شهدا توصيل مياه الشرب لـ "780" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن ذلك ثمرة نتاج التعاون بين الشركة والعديد من الجمعيات الأهلية، إذ شملت تركيب "238" وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، "181" وصلة بالتعاون مع مؤسسة وسيلة، "143" وصلة بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين، "100" وصلة بالتعاون مع مؤسسة رسايل اليتيم، "47" وصلة بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة، "41" وصلة بالتعاون مع جمعية الجسد الواحد، "30" وصلة بالتعاون مع جمعية حق الفقير، بقرى" كفر عمار، كفر جرزا، عزبة جورين، زاوية ابو سويلم، كفر تركي، البرغوثي، ميت القائد، فيشر، المتانيا" بمركز العياط، وقرى" الصف البلد، عزبة السلام، عرب الشيخ هليل، عرب النمايرة، نجوع العرب، الفهميين، الحي، الديسمي، الجزيرة الشقراء، اسكر، " بمركز الصف، وقرى "منية الرقة، مسجد موسى، الرقة القبلية، كفر قنديل، الرقة البحرية" بمركز أطفيح، وقرية برطس بمركز أوسيم.

ولفت المهندس منصور بدوي، أن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية في سبيل توفير كوب ماء نظيف لتلك الأسر، إذ يتم إجراء مسوحات مجتمعية، وتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وعمل أبحاث ميدانية من شأنها دراسة الحالات الإجتماعية؛ لضمان توصيل المياه للأسر المستحقة، مؤكداُ أن الشركة لا تألو جهدًا في توفير كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية عن طريق تسهيل إجراءات التعاقد للمستفيدين وتخفيض رسوم اشتراك خطوط المياه، مثمنًا دور الشراكة المجتمعية في تطوير حياة المواطن بقرى الريف المصري.

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