طلاب جامعة حلوان يشاركون في المؤتمر العلمي الثاني نحو تثقيف أمني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 12:31 مساءً - شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام"، والذي عقد بكلية الدراسات العليا في مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

جاءت هذه المشاركة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ركز المؤتمر على آليات نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية، ودور مؤسسات الدولة في ترسيخ ثقافة الوعي العام، وشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، على رأسهم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علي سمير مدير كلية الدراسات العليا، واللواء الدكتور ضياء هريدي نائب مدير مركز بحوث الشرطة، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية.

وأشرف على مشاركة فريق الجامعة الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بينما تولت الأستاذة سارة أحمد هاشم الإشراف المباشر على الوفد الطلابي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى طلابها، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية الهامة على المستوى الوطني.