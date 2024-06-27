مصدر أمني يكشف حقيقة الرسالة المسربة لأحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بشأن حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 12:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن الزعم بوجود رسائل منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.